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«Каролина» — «Флорида»: прогноз на первый матч

«Каролина» — «Флорида»: прогноз на первый матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на первую встречу серии «Каролина» — «Флорида».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

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В последнем матче «Флорида» обыграла «Мэйпл Лифс» со счётом 6:1. Хоть серия и затянулась на семь встреч, к первой игре с «Каролиной» подопечные Пола Мориса подходят в полной боевой готовности. Крупная победа не только помогла сэкономить силы, но и придала дополнительную уверенность.

Будет интересно понаблюдать за соперничеством Сергея Бобровского и Андрея Свечникова. Российский нападающий «Каролины» показывает в текущем розыгрыше плей-офф свой лучший хоккей за последние несколько лет. Забил уже восемь голов. Заключить пари на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00.

9 из 12 матчей «Флориды» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли получились результативными. И «Каролина» в среднем за встречу в плей-офф забрасывает 3,4 шайбы. Чтобы обыграть действующего чемпиона, надо забивать ещё больше. Серия обещает получиться насыщенной событиями и голами.

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