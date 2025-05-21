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«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: прогноз и ставка на матч чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: прогноз и ставка на матч чемпионата Саудовской Аравии
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21 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Халидж». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 19:10 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 84% вероятности.

Победа «Аль-Халиджа» оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.27.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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