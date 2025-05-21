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«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: прогноз на матч 21 мая

«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: прогноз на матч 21 мая
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на игру «Аль-Наср» — «Аль-Халидж».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.06.

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«Аль-Наср» крайне нестабилен. Выиграл только 6 из 12 предыдущих матчей чемпионата Саудовской Аравии. Бо́льшая часть побед одержана над андердогами.

«Аль-Халидж» располагается на 10-й строчке. Подопечные Георгиоса Дониса выиграли только 2 из 15 предыдущих матчей чемпионата Саудовской Аравии. Невзрачно, но небольшое количество побед не должно вводить в заблуждение.

За этот период «Аль-Халидж» успел отнять немало очков у располагающихся в верхней части турнирной таблицы команд. Сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1), «Аль-Ахли» (2:2) и «Аль-Кадисией» (1:1). Способен доставить серьёзные проблемы и «Аль-Насру».

Заключить пари на ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. В 28 встречах «всемирный клуб» забил 74 гола. 23 из них записал на свой счёт Роналду. Однако бо́льшая часть пришлась на долю аутсайдеров.

«Аль-Халидж» против «Аль-Насра» наверняка сыграет с особой внимательностью в обороне. Криштиану Роналду будут стараться пристально опекать. Может быть, у подопечных Дониса и не получится отобрать очки у «всемирного клуба», но соперника ждут напряжённые 90 минут.

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