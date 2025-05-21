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«Даллас» — «Эдмонтон»: определён фаворит первого матча

«Даллас» — «Эдмонтон»: определён фаворит первого матча
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22 мая состоится первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» примет «Эдмонтон Ойлерз»

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Встреча пройдёт на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Далласа» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Эдмонтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.60. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.72.

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