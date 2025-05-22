«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на первый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч серии «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.12.

В минувшем сезоне соперники также спорили за право выступить в финале Кубка Стэнли. В тот раз «Эдмонтон» оказался сильнее. «Даллас» сделал выводы из ошибок и постарается отомстить обидчику. На предыдущей стадии «Старз» обыграли победителя регулярного чемпионата НХЛ — «Виннипег» (4-2).

«Даллас» — отлично организованная, сбалансированная команда. Но временами сказывается нехватка элитных исполнителей. Только в пяти встречах плей-офф «Старз» забросили больше трёх шайб. Дебуру приходится больше полагаться на скоординированность действий в обороне.

Заключить пари на ТМ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.12. Ни в одной из пяти последних очных встреч, проходивших в Далласе, соперники на двоих не забили больше пяти голов. Последние их матчи получились малорезультативными. Вряд ли моментально переключатся на другой режим и выдадут голевое шоу.