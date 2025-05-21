Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на пятый матч

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на пятый матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на пятую игру финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.

Материалы по теме
Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы
Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы

Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников. Наличие права на ошибку позволяет играть по сопернику и не форсировать события, а именно это коллектив умеет делать прекрасно. Хозяев ждёт сумасшедшая поддержка трибун. Ярославль в одной победе от титула, поэтому болеть за свою команду будет наверняка очень ярко. Это дополнительное давление на соперника.

Третий важный момент — опыт. В составе «Трактора» некоторые лидеры ещё совсем молодые. Тот же феноменальный Максим Шабанов. В первой игре серии заработал 1+1, а в следующих против него стали играть предельно жёстко и внимательно. Пока у 24-летнего форварда преодолеть этот барьер не получается. У «Локомотива» уже совсем взрослые защитники и есть Александр Радулов, которого можно назвать вожаком.

Кроме того, Игорь Никитин уже доходил до финала в прошлом сезоне. Проиграл. А потому наверняка сделал выводы и провёл работу над ошибками. Все данные факторы в сумме должны принести железнодорожникам четвёртую победу в серии и Кубок Гагарина. Это наверняка будет интересная встреча, где вновь выложится каждый. А единственное сожаление заключается только в том, что матчей в итоге получится всего пять.

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android