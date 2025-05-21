Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Локомотива» сегодня выиграть Кубок Гагарина

Стали известны шансы «Локомотива» сегодня выиграть Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 21 мая, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск.

Материалы по теме
«Золотой» камбэк «Локомотива»! «Трактору» не видать Кубка Гагарина
«Золотой» камбэк «Локомотива»! «Трактору» не видать Кубка Гагарина

Счёт в серии 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ярославцам. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90 — около 25% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма доступна за 1.49 (около 66%), итоговый успех «Трактора» идёт за 2.80 (34%).

Материалы по теме
Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы
Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android