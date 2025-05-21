Стали известны шансы «Локомотива» сегодня выиграть Кубок Гагарина

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В среду, 21 мая, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск.

Счёт в серии 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ярославцам. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90 — около 25% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма доступна за 1.49 (около 66%), итоговый успех «Трактора» идёт за 2.80 (34%).