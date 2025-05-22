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«Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак»: коэффициенты и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак»: коэффициенты и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии
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22 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак». Встреча пройдёт в городе Джидда. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Ахли» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно примерно 75% вероятности.

Победа «Аль-Иттифак» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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