«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

«Одна из команд получит не только трофей, но и путёвку в Лигу чемпионов.

У «Тоттенхэма» есть преимущество над «Манчестер Юнайтед», как бы это парадоксально ни звучало по нынешнему сезону, учитывая их турнирное положение в английском чемпионате. В трёх матчах нынешнего сезона «Тоттенхэм» ни разу не проиграл «Юнайтед». Но у «шпор» не сыграют Кулушевски и Мэддисон – это большие потери.

«Манчестер Юнайтед» уже выигрывал в Бильбао, победив «Атлетик» 3:0 в полуфинале, сняв хозяев этого стадиона с пробега. «Юнайтед» забил аж семь голов в двух полуфинальных матчах – как бы все не расстреляли футболисты перед финалом.

Команды очень хорошо друг друга знают, боязнь допустить ошибку и желание свести риск к минимуму здесь будут преобладать. Как сыграет «МЮ» — это максимально непредсказуемо.

Команды могут спасти сезон, выиграв этот трофей. На мой взгляд, фаворита в этой паре нет.Думаю, что это будет тяжёлый и плотный матч, где будет «низ». Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».