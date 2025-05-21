«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Финал Лиги Европы. Две английские команды сыграют в Испании. Это всё очень забавно, с учётом того, что англичане очень любят отдыхать в Испании и, в принципе, скоро начнётся сезон их отпусков. Хотя Бильбао и не относится к таким курортам. Но тем не менее уникальная ситуация совершенно: две команды, которые заняли очень низкие места в Премьер-лиге, правда, при этом не вылетели, сразятся между собой. Все три матча между собой в сезоне выиграл «Тоттенхэм». Но «Манчестер Юнайтед» пока без поражений идёт в Лиге Европы. Собственно, если они одержат победу, неважно, каким способом, это будет лишь четвёртая команда, которая в истории взяла этот турнир, не уступив ни в единой встрече.

Я думаю, что если с точки зрения атаки, в общем, всё более или менее хорошо у этих команд, есть исполнители, есть определённый игровой план, то оборона и вратари — это зона опасения и для «Тоттенхэма», и для «МЮ».

Букмекеры, выставляя коэффициенты, как я понимаю, руководствуются тем, что это финал, что в нём будет осторожность с обеих сторон. Мне этот подход кажется ложным. Я не думаю, что Аморим или Постекоглу, которого вообще могут уволить в случае поражения, станут здесь осторожничать. Нет, мне кажется, они понимают, что на оборону соперника надо оказывать давление и заставлять её трудиться и переживать.

Я выбираю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.74. Уверенность моя даже, наверное, восемь по 10-балльной системе. А для рисковых людей я предложу вообще поставить комбо – «обе забьют и тотал больше 2.5», там коэффициент 2.27. Я бы предвидел счёт 2:1 или 3:1 в пользу одной из команд как весьма реальный исход этого финала», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».