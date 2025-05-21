«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на финальную игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сезона-2024/2025.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«Тяжелейший матч для прогноза, потому что команды очень хорошо друг друга знают, для каждой этот финал – огромный шанс для будущего. Если не выиграть его, то наверняка тренера «Тоттенхэма» снимут, а у «МЮ» будут какие-то ограничения по приобретениям. Многое стоит на кону. И я не думаю, что эти команды снова сыграют в такой же яркий футбол, как во внутренних турнирах.

Честно говоря, меня обе команды удивили в полуфинале, особенно «МЮ», конечно. Так обыграть хозяина будущего финала… Удивили. Настроились, показали, на что способен «Манчестер» даже в нынешнем составе. Но, конечно, там помогли всякие внутренние события, удаление у Бильбао в первой игре. Это переломный момент. Но «МЮ» идеально им воспользовался.

«Тоттенхэм», как мне казалось, тоже будет испытывать проблемы с норвежцами, особенно на выезде. Но уверенно прошли. Дома оформили перевес. В гостях особо шансов и не дали.

Не верю, что в четвёртый раз за сезон «Тоттенхэм» победит «Манчестер» в основное время. И встреча будет непривычно строгой с обеих сторон. Очень многое на кону – и титул, и Лига чемпионов, и огромные деньги. Поэтому мой прогноз – «X2 и тотал меньше 3.5». Команда Аморима уже опробовала поле и стадион в Бильбао в полуфинале, они будут лучше готовы. Но в целом здесь вижу, что может быть овертайм», — приводит слова Титова «РБ Спорт».