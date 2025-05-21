«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги Европы 21 мая

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: гол в обоих таймах за 1.70.

«В финале Лиги Европы встречаются аутсайдеры Премьер-лиги. Хотя по названию, конечно, звучит классно. Мой прогноз: гол в обоих таймах. Обе команды не отличаются надежной обороной. И я думаю, что мячи будут забиты в каждом из таймов.

Второе: тотал жёлтых карточек больше (4.5). Не смогут эти клубы чисто играть в футбол. Даже при том, что будет смотреть вся Европа и карточки обычно в таких матчах не раздают, игроки станут дубасить друг друга прилично.

И третье: итоговая победа «Тоттенхэма», который станет обладателем кубка. Его очень недооценивают, есть какие-то травмированные. Но эта команда заслуживает большего, и я в неё верю», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».