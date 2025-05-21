«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на финал Лиги Европы

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«В финале Лиги Европы, который пройдёт в испанском городе Бильбао, сыграют две английские команды: «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — два неудачника нынешнего розыгрыша АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» является единственной командой в этом розыгрыше Лиги Европы, которая внутри этого турнира не уступила ни в одном матче. Вот такой вот парадокс, что в еврокубке они играют намного лучше, чем во внутреннем чемпионате. Однако, несмотря на то что Рубен Аморим использует схему с тремя центральными защитниками и пятью защитниками, когда команда играет без мяча, «Манчестер Юнайтед» пропускает очень много.

Фантастические встречи с «Лионом» позади. «Манчестер Юнайтед» смог пробиться в финал, но при этом за оборону команды, честно говоря, тревожно. Она пропускает от практически любого соперника во внутреннем английском чемпионате, а «Тоттенхэм» относится к числу таких.

«Тоттенхэм» – команда тоже с явным балансом в сторону атакующих действий. Постекоглу очень много внимания уделяет тому, как его команда играет на чужой половине поля. Это приводит к разрывам между линиями и к большому количеству быстрых атак, которые вываливаются на ворота «Тоттенхэма». Наверняка то же самое будет и в финальном матче Лиги Европы. Если «Тоттенхэм» будет большую группу футболистов отправлять на чужую половину поля, то контратаки «Манчестер Юнайтед» станут главным оружием команды Рубена Аморима.

Поэтому думаю, что в решающей встрече за еврокубок очень сложно определиться с потенциальным победителем. Постекоглу всегда на второй сезон выигрывал какой-то трофей с командой, с которой он работал. Но «Манчестер Юнайтед» всё-таки является топ-клубом в сознании абсолютного большинства зрителей. Я думаю, что мы увидим голы от обеих команд», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».