«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«В финале Лиги Европы сойдутся два неудачника АПЛ, худшие клубы, если не брать вылетающих. Но, само собой, до финала еврокубка они дошли не просто так, им не везло весь путь. Так что жду борьбы за трофей, а главное – за выход в Лигу чемпионов.

Да, как будто обе команды представали перед нами в двух разных обличьях в этом сезоне, особенно в последние месяцы. В АПЛ они теряли очки, а в Лиге Европы боролись до последнего. Особенно контрастно выглядели результаты «Ман Юнайтед», который в чемпионате любому, буквально, мог проиграть, а потом в ЛЕ выдать отличный матч, бороться до конца.

И такой сезон у «Тоттенхэма» ещё объясним. Клуб до конца так и не восстановился после ухода Кейна, не нашёл ему достойную замену за два года. В середине сезона ещё и очень много травмированных было, почти полный состав, 11 игроков. У «Юнайтед» другая ситуация, с травмами таких больших проблем не было, но по ходу сезона сменился тренер. И Рубен Аморим решил не подстраиваться под имеющихся футболистов, а сразу менять философию и подход к игре. В итоге, по крайней мере в АПЛ, ситуация ещё хуже стала.

Но в любом случае в Лиге Европы они добивались успехов. В групповом раунде неплохо себя показали, в плей-офф прошли всех оппонентов. Путь «красных дьяволов» был явно сложнее, почти все соперники были тяжёлыми на пути в финал – «Реал Сосьедад», «Лион», «Атлетик». Казалось, все противники могли бы и сами выбить «Юнайтед». Но где-то с ранними удалениями англичанам везло, где-то «чудо» они совершали на последних минутах. У «Тоттенхэма» всё спокойнее было, трудно было разве что с «Айнтрахтом».

Тут интересная, конечно, игра. Матч не столько за титул, хотя он тоже важен, сколько за участие в еврокубке, и не просто в еврокубке, а в Лиге чемпионов. В АПЛ они оба уже давно лишились шансов финишировать в топ-7, но вот через Лигу Европы эту возможность ещё имеют. Борьба будет все 90 минут, а скорее всего, и 120.

Я тут за «Манчестер Юнайтед». Но не думаю, что он выиграет в основное время. Матч получится результативным, обоим очень нужна победа, чтобы выходить в Лигу чемпионов и спасать сезон. Думаю, по два гола они друг другу забьют в основное время», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».