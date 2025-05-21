«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги Европы в Бильбао

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.55.

«Финал Лиги Европы, «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед». Уникальная, конечно, ситуация, с учётом того, как они завершают сезон в АПЛ. Всё-таки у меня больше уверенности в успехе «красных дьяволов», которые в турнире проходили более сложных соперников.

Только ленивый не отметил тот факт, что за победу в ЛЕ поборются команды со дна таблицы чемпионата Англии. Но это действительно интересно. Сейчас в АПЛ «Юнайтед» идёт на 16-й строчке, а «Тоттенхэм» — на 17-й. Да, в зону вылета они всё равно не опустятся. Однако сейчас вероятность того, что они так и закончат сезон, высока. Да и максимум подняться клубы могут на несколько строчек, что всё ещё будет провалом.

И в командах по-разному реагируют на эту ситуацию. В «Ман Юнайтед» Аморим не признаёт такой сезон, говорит об ужасных результатах и на АПЛ почти всегда продолжает выставлять основной состав. Постекоглу же, напротив, давно не обсуждает проблемы в АПЛ, делает ставку на Лигу Европы. Да и позиции тренеров разные. Грека уже с большой вероятностью уволят летом, португальца же в «МЮ» так убирать не станут, он и полгода не работает.

Но, как бы тренеры ни относились к проблемам в АПЛ, рассматривать последние туры не имеет смысла – сплошные неудачи – что с одной, что с другой стороны. Лига Европы – другое дело. И тут у «Ман Юнайтед» путь был более «тернистым». Пришлось команде проходить в плей-офф двух крепких испанских соперников – «Реал Сосьедад» и «Атлетик», ещё и с «Лионом» «сражение» вышло остросюжетное, особенно ответное. У «Тоттенхэма» же из сложных оппонентов в ЛЕ можно вспомнить разве что «Айнтрахт». С АЗ и «Будё/Глимт» явно было проще, там и не ожидались проблемы для команды Постекоглу.

Так что я тут всё-таки отдаю предпочтение «Ман Юнайтед». Мало того, что он в турнире проходил более сложных соперников, так за весь розыгрыш Лиги Европы ещё и вообще ни разу не проиграл. Трофей всё-таки достанется «красным дьяволам», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».