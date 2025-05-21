«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставка Дмитрия Градиленко на решающий матч Лиги Европы

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Финал Лиги Европы пройдёт в Бильбао, но местного клуба в финале болельщики не увидят. Хоть «Ман Юнайтед» и не «в порядке», но с испанцами в полуфинале они разобрались легко. В гостях была одержана победа 3:0 и дома 4:1. Результат, который, наверное, всех удивил!

У «Тоттенхэма», второго финалиста Лиги Европы, соперник в полуфинале был менее именитый. И англичане легко разобрались с норвежским «Будё-Глимт» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

Для того чтобы как-то скрасить сезон-2024/2025, обеим командам, конечно же, нужна победа, нужен кубок. Ведь в АПЛ эти команды занимают 16-е и 17-е места — это просто катастрофа!!!

Соглашусь с тем, что фаворита в этом матче нет. Играют плюс-минус равные команды. Но в очном противостоянии, если брать последние шесть игр, «Тоттенхэм» в плюсе — четыре победы и две ничьих (и, что самое интересное, с одинаковым счётом 2:2).

И в финале, по моему мнению, может быть ничья — коэффициент 3.50. Но я бы рассмотрел количество забитых мячей в матче. Не думаю, что игра будет суперголевой. Хочу обратить ваше внимание на то, как сыграли свои последние матчи команды в АПЛ в двух последних турах, ни одна, ни другая команда не забила ни разу.

Так что мой прогноз: тотал меньше 2.5 в матче за 1.85», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».