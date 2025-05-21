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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Алексея Андронова на пятый матч финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Алексея Андронова на пятый матч финала Кубка Гагарина
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч финала КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.87.

«Пятый матч серии финала КХЛ. Она возвращается в Ярославль. С тремя победами подряд «Локомотив» возвращается домой, но, я думаю, здесь даже главное — не сама серия, а тот хоккей, который показывал в последнее время «Локомотив». Два матча в Челябинске он, по сути, вообще не давал «Трактору» созидать. Очень большие проблемы были у уральцев с тем, чтобы вообще попасть с шайбой в зону соперника и как-то там комбинировать, мало что у них получается. Думаю, что двух дней вряд ли хватит для того, чтобы разительные какие-то изменения внести в игру команды, тем более на чужой площадке.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что только какая-то авантюра может помочь «Трактору», только такой своеобразный all-in, причём с картами изначально слабее, чем у соперника. Но при этом я допускаю, что «Трактор» может начать нервничать по ходу игры, особенно если «Локомотив» вот так же будет душить всё их созидание. И я думаю, что серия в Челябинск больше не вернётся. «Локомотив» выиграет. Причём, как мне кажется, скорее всего, ярославцы выиграют в основное время, коэффициент на это – 1.87», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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