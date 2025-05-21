«Локомотив» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч финала КХЛ 21 мая

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.10.

«Локомотив» возьмёт Кубок Гагарина сегодня. Команда Никитина в ключевых встречах сезона показывает идеальный хоккей – как минимум с точки зрения эффективности. Провалив первый матч финала, ярославцы быстро набрали свой фирменный ход. И главный аргумент в их пользу даже не в том, что они сами безупречны. А в том, что «Трактор» не знает, что делать с таким соперником.

По игре видно, что лидеры челябинцев недотягивают до чемпионских стандартов. Нервничают, ошибаются, не могут прибавить в самый нужный момент. Ну а заявления иностранного тренера уральского клуба и вовсе похожи на досрочную капитуляцию. Если объяснять поражения тем, что у оппонента больше кубкового опыта – резервов для перелома серии уже не осталось. Коль скоро «Трактор» вымотан и физически, и эмоционально, то хозяева должны без проблем нейтрализовать его в «золотой» для себя встрече. Берём победу «Локомотива» и тотал меньше 5 шайб. Скорее всего, гости не забросят сегодня ни одной», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».