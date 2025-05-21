«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру финала Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и тотал больше 5.5 за 8.50.

«Конечно, «Локомотив» вряд ли упустит Кубок Гагарина. Но и «Трактор» не заслужил того, чтобы проигрывать финал в пяти матчах. Глупые ошибки звёзд когда-нибудь закончатся. Атака уральцев когда-нибудь сработает в свою силу. Да и должен же когда-то включиться фирменный характер, который уже принёс челябинцам титул короля камбэков.

Когда же ходить с этих козырей, если не в матче, который в случае поражения станет последним в сезоне? Ярославцы, конечно, выглядят как машина. Но у неё есть право на ошибку. А у гостей – уже нет. И в этом главное преимущество «Трактора». Всё-таки восточный финалист должен сверкнуть ещё раз. И начать забивать, обеспечив победному для себя матчу тотал больше пяти шайб. Ведь если не выдавать что-то невероятное в атаке, остановить бронепоезд имени Никитина не получится», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».