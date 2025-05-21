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«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру финала Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и тотал больше 5.5 за 8.50.

«Конечно, «Локомотив» вряд ли упустит Кубок Гагарина. Но и «Трактор» не заслужил того, чтобы проигрывать финал в пяти матчах. Глупые ошибки звёзд когда-нибудь закончатся. Атака уральцев когда-нибудь сработает в свою силу. Да и должен же когда-то включиться фирменный характер, который уже принёс челябинцам титул короля камбэков.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда же ходить с этих козырей, если не в матче, который в случае поражения станет последним в сезоне? Ярославцы, конечно, выглядят как машина. Но у неё есть право на ошибку. А у гостей – уже нет. И в этом главное преимущество «Трактора». Всё-таки восточный финалист должен сверкнуть ещё раз. И начать забивать, обеспечив победному для себя матчу тотал больше пяти шайб. Ведь если не выдавать что-то невероятное в атаке, остановить бронепоезд имени Никитина не получится», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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