«Тоттенхэм» — «МЮ»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Лиги Европы

21 мая в Бильбао состоится финальный матч плей-офф Лиги Европы. В решающем противостоянии «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток на «Сан Мамес» прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники определяют судьбу путёвки в финал, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Это первый английский финал Лиги Европы за шесть лет. В последний раз в решающей игре турнира встречались две команды из Англии в сезоне-2018/2019. Тогда «Челси» в лондонском дерби разгромил (4:1) «Арсенал» и взял трофей. С тех пор представители АПЛ ни разу не выигрывали данный еврокубок.

Оба финалиста полностью провалили сезон в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» по ходу розыгрыша сменил главного тренера. Вместо отправленного в отставку Эрика тен Хага команду возглавил Рубен Аморим. Однако и с ним результаты оставляют желать лучшего. Манкунианцы установили клубный антирекорд по поражениям в чемпионате, проиграв в 18 встречах.

«Тоттенхэм» в чемпионате выступает ещё хуже. Лондонский коллектив проиграл в 21 из 37 матчей и расположился на 17-й строчке. Не добавляет оптимизма и травма полузащитника Деяна Кулушевски. Хавбек получил травму в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» и не поможет «шпорам» в финале с «Манчестер Юнайтед». Он выбыл до конца сезона.

Несмотря на неудачи на внутренней арене, обе команды показывают отличные результаты в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» остаётся единственным клубом, который ни разу не проиграл в текущем розыгрыше турнира. В полуфинале манкунианцы прошли «Атлетик. «Тоттенхэм» сломил сопротивление норвежского «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин.

Победитель финала Лиги Европы получит путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и сыграет в Суперкубке УЕФА.

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