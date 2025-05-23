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«Каролина» — «Флорида»: прогноз на второй матч

«Каролина» — «Флорида»: прогноз на второй матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на вторую игру серии «Каролина» — «Флорида».

Ставка: «Флорида» победит за 2.70.

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Обидчики Овечкина буксуют из-за Бобровского. Второй матч «Каролина» — «Флорида»

Первую встречу, которая также проходила в Роли, «Флорида» выиграла со счётом 5:2. Можно подумать, что преимущество было полностью на стороне гостей, однако всё не так однозначно. Главный тренер Пол Морис сказал, что ему не понравилась игра. И это неудивительно, ведь основному голкиперу команды пришлось совершить 31 спасение.

«Каролина» была хороша на своём льду в четвертьфинальной серии с «Вашингтоном». Во-первых, нейтрализовала Александра Овечкина. Во-вторых, активно пользовалась своими моментами. Однако «Флорида» — действующий чемпион. Это совсем другой уровень. И выездные встречи она проводит по-чемпионски. Спросите у «Торонто Мэйпл Лифс», который проиграл два последних домашних матча с общим счётом 2:12.

Судя по всему, во второй игре серии продолжится супердуэль Свечникова и Бобровского, однако пока что вратарь выглядит более уверенно. К слову, у «Пантерз» есть преимущество перед «Харрикейнз» и в истории очных встреч. С учётом последней теперь в активе шесть побед в 10 матчах. С таким голкипером гости смогут рассчитывать на новый успех, ведь он делает разницу.

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