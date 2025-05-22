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«Каролина» — «Флорида»: назван фаворит второго матча серии НХЛ

«Каролина» — «Флорида»: назван фаворит второго матча серии НХЛ
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Полуфиналы плей-офф НХЛ в самом разгаре, впереди только самое интересное. В пятницу, 23 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли состоится второй матч серии «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз».

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Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После первой встречи счёт 1-0 в пользу гостей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Победа «Флориды» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70 — 36% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.96.

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