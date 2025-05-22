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США — Финляндия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2025

США — Финляндия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2025
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2025 США — Финляндия.

Ставка: победа США за 1.79.

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Пять из шести побед команды американца Райана Варсофски на групповом этапе получились разгромными, а ещё ей удалось в двух случаях сыграть «на ноль». А единственное поражение пришлось на феноменальную сборную Швейцарии (0:3).

В общем срезе сборная США по-прежнему остаётся одним из претендентов на победу. Оборона, как правило, в порядке, пропускает редко. Атака смотрится особенно ярко. В последнем матче группового этапа «звёздно-полосатые» играли со сборной Чехии (5:2) и нанесли 56 бросков в створ (23-15-18). Внушительно? Очень. А ведь чехи — действующие чемпионы!

Подопечные финского специалиста Антти Пеннанена, в свою очередь, больше двух шайб за игру на групповой стадии смогли забросить только два раза. Когда с трудом дожали сборную Франции (4:3 ОТ) и деклассировали сборную Словении (9:1), которая в принципе выступила провально. Так что опасной атаку Суоми назвать язык не поворачивается.

Кроме того, финны не очень хорошо сыграли с грандами. Сборной Швеции (1:2) уступили, а сборную Канады (2:1 Б) победили только в серии буллитов. Вратарская линия хороша, защитники опекают внимательно. Однако благодаря этому самому нюансу, то есть более мощной атаке, сборная США должна пройти в следующий раунд плей-офф. А заодно и отомстить за прошлые чемпионаты мира.

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