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США — Финляндия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2025

США — Финляндия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2025
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В четверг, 22 мая, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2025 США — Финляндия. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно составляет 54% вероятности.

Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 3.60 — около 26% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

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