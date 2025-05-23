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«Бетис» — «Валенсия»: определён фаворит матча чемпионата Испании

«Бетис» — «Валенсия»: определён фаворит матча чемпионата Испании
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23 мая в матче 38-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Бетис» — «Валенсия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

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