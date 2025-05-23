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«Бетис» — «Валенсия»: прогноз на матч Ла Лиги

«Бетис» — «Валенсия»: прогноз на матч Ла Лиги
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Ла Лиги «Бетис» — «Валенсия».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

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Потеряв очки в трёх предыдущих турах чемпионата Испании, «Бетис» лишился возможности выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ну, ничего, зато права сыграть в Лиге Европы его уже никто не лишит. Также учитываем, что финал Лиги конференций состоится через пять дней после игры с «Валенсией».

«Валенсия» — очень упрямый и неуступчивый соперник. Первую половину сезона она провела ужасно. Однако, выбравшись из кризиса, набрала отменный ход. Проиграла всего-навсего 3 из 16 предыдущих матчей Примеры. Поднялась на 12-ю позицию. Мало пропускает.

Заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Не сомневайтесь — если Мамардашвили выступит не с максимальной концентрацией, то близко к этому. Беречь энергию смысла нет. «Летучие мыши» отправятся в заслуженный безмятежный отпуск.

А вот Мануэлю Пеллегрини ещё нужно думать о том, чтобы лидеры подошли к финалу Лиги конференций с полным запасом сил. Вполне вероятно, тренер севильцев прибегнет к ротации. Вряд ли много игрового времени выделит Иско и Антони. Плюсик к уверенности в том, что встреча не получится результативной.

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