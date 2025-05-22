«Тоттенхэм» победил «МЮ» в финале Лиги Европы. Сыграл коэффициент 11.0

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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

На 42-й минуте встречи вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон после подачи с левого фланга открыл счёт. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным в матче.

Букмекеры считали «Тоттенхэм» аутсайдером: ставки на победу лондонцев принимались с коэффициентом 2.95. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2950 рублей.

Заключить пари на успех «Тоттенхэма» с учётом дополнительных таймов и серии пенальти предлагалось за 2.12. Ставки на тотал меньше 2.5 гола принимались за 1.97.

На «обе забьют — нет» давали 2.00, а на точный счёт 1:0 в пользу «шпор» — 11.0.