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США — Финляндия: прогноз Николая Чегорского на 1/4 финала ЧМ-2025

США — Финляндия: прогноз Николая Чегорского на 1/4 финала ЧМ-2025
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Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2025 США — Финляндия.

Ставка: победа Финляндии с форой (+1) за 1.80.

«Сборная Финляндии хоть и приехала на чемпионат мира в составе, далёком от оптимального, показала, насколько мобилизованной может быть. Финны по традиции прибавляют по ходу турнира и обыграли в групповом этапе мощнейшую сборную Канады.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
США
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У американцев на прошлом ЧМ прервалась серия из трёх выходов в полуфинал. Финны стилистически максимально неприятный соперник для сборной США, поэтому я жду упорной игры. Не стану рисковать ставкой на проход финнов или их двойной шанс. Ограничусь маленькой плюсовой форой на сборную Финляндии с приличным коэффициентом», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

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