Швейцария — Австрия: прогноз Николая Чегорского на четвертьфинал ЧМ-2025

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч хоккейного ЧМ-2025 Швейцария — Австрия.

Ставка: победа Австрии с форой (+3) за 1.75.

«Сборная Австрии стала одним из главных открытий чемпионата мира, впервые в истории выйдя в плей-офф турнира. На ЧМ-2025 австрийцы потерпели три поражения, но только одно из них — от команды Канады (1:5) — было с крупным счётом. С финнами (1:2) и шведами (2:4) австрийская команда выглядела очень достойно.

Сборная Швейцарии в прошлом году испытала серьёзные трудности с командой Австрии на чемпионате мира (6:5). Сейчас швейцарцев считают явными фаворитами, но не думаю, что дело закончится разгромом», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».