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Швейцария — Австрия: прогноз Николая Чегорского на четвертьфинал ЧМ-2025

Швейцария — Австрия: прогноз Николая Чегорского на четвертьфинал ЧМ-2025
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Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч хоккейного ЧМ-2025 Швейцария — Австрия.

Ставка: победа Австрии с форой (+3) за 1.75.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Австрии стала одним из главных открытий чемпионата мира, впервые в истории выйдя в плей-офф турнира. На ЧМ-2025 австрийцы потерпели три поражения, но только одно из них — от команды Канады (1:5) — было с крупным счётом. С финнами (1:2) и шведами (2:4) австрийская команда выглядела очень достойно.

Сборная Швейцарии в прошлом году испытала серьёзные трудности с командой Австрии на чемпионате мира (6:5). Сейчас швейцарцев считают явными фаворитами, но не думаю, что дело закончится разгромом», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

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