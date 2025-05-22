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Швеция — Чехия: прогноз Николая Чегорского на игру 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Швеция — Чехия: прогноз Николая Чегорского на игру 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
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Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2025 Швеция — Чехия.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.73.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Швеции считается явным фаворитом предстоящей дуэли, но вряд ли чехи сдадутся так просто. Они лишь в последнем туре группового этапа лишились лидерства в группе и улетели на третью строчку. В целом по турниру чешская команда смотрелась очень бодро.

Она действовала очень результативно и в среднем в матчах с участием чехов забрасывалось 6,9 шайбы за игру. Поэтому стереотип о закрытой и контратакующей сборной Чехии на этом турнире точно не работает. Жду открытого хоккея от команд и ставлю на ТБ 4.5», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

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