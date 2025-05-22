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Канада — Дания: прогноз Николая Чегорского на матч 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею

Канада — Дания: прогноз Николая Чегорского на матч 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею
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Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2025 Канада — Дания.

Ставка: тотал Канады больше 4.5 шайбы за 1.73.

«Сборная Канады получила отличную выволочку от финнов в конце группового турнира и после этого провела яркий матч с хозяином чемпионата мира Швецией (5:3).

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не думаю, что канадцы будут тормозить в четвертьфинале, они продолжат действовать ярко и агрессивно. Тем более датчане играют на домашнем ЧМ очень открыто. Во встречах с их участием забрасывалось 6,9 шайбы в среднем за игру. Датская команда пропускала много даже от аутсайдеров группы: три от норвежцев и две — от венгров. Чего тогда ждать в матче с мощнейшей атакой турнира?» — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

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