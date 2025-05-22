Эксперты назвали фаворита хоккейного ЧМ-2025 перед четвертьфиналами

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Сегодня на ЧМ-2025 по хоккею пройдут четвертьфинальные матчи. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя перед стартом матчей на вылет.

Главным фаворитом аналитики считают сборную Канады, на Сидни Кросби и компанию можно поставить с коэффициентом 1.85. В четвертьфинале «кленовые» сыграют с одними из хозяев турнира — сборной Дании (коэффициент 150.00).

Шансы другой принимающей чемпионат команды — сборной Швеции — эксперты оценили в 5.00. Шведам предстоит непростой матч с действующими чемпионами мира — командой Чехии (5.00).

На сборную Швейцарии предлагают котировку 8.00. Команда Патрика Фишера выиграла свою группу и сыграет с одной из главных сенсаций турнира — сборной Австрии (150.00).

Поставить на сборную США можно за 9.00. Американцам предстоит матч с командой Финляндии (15.00).