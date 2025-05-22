Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита хоккейного ЧМ-2025 перед четвертьфиналами

Эксперты назвали фаворита хоккейного ЧМ-2025 перед четвертьфиналами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня на ЧМ-2025 по хоккею пройдут четвертьфинальные матчи. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя перед стартом матчей на вылет.

Главным фаворитом аналитики считают сборную Канады, на Сидни Кросби и компанию можно поставить с коэффициентом 1.85. В четвертьфинале «кленовые» сыграют с одними из хозяев турнира — сборной Дании (коэффициент 150.00).

Шансы другой принимающей чемпионат команды — сборной Швеции — эксперты оценили в 5.00. Шведам предстоит непростой матч с действующими чемпионами мира — командой Чехии (5.00).

На сборную Швейцарии предлагают котировку 8.00. Команда Патрика Фишера выиграла свою группу и сыграет с одной из главных сенсаций турнира — сборной Австрии (150.00).

Поставить на сборную США можно за 9.00. Американцам предстоит матч с командой Финляндии (15.00).

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 12.3: США выбивают Финляндию, Бобровский — стена
Экспресс с коэффициентом 12.3: США выбивают Финляндию, Бобровский — стена
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android