В США лудоманы подали в суд на букмекера. Компания не реагировала на просьбы о самозапрете

Пять игроков на ставках в Пенсильвании (США) подали коллективный иск в суд на букмекерскую компанию DraftKings, сообщает Goerie.

Клиенты компании обвинили букмекера в том, что DraftKings намеренно провоцирует лудоманов различными акциями и не реагирует на просьбы о самозапрете. Так, один из игроков проиграл $ 130 тыс. и попросил закрыть счёт, однако эту просьбу не выполнили. После этого неудачливый игрок лишился ещё $ 350 тыс. Другой истец мог делать ставки даже после того, как добавил своё имя в государственный реестр самоисключения от азартных игр.

Представители букмекера пока никак не комментируют подробности дела.