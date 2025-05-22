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В США лудоманы подали в суд на букмекера. Компания не реагировала на просьбы о самозапрете

В США лудоманы подали в суд на букмекера. Компания не реагировала на просьбы о самозапрете
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Пять игроков на ставках в Пенсильвании (США) подали коллективный иск в суд на букмекерскую компанию DraftKings, сообщает Goerie.

Клиенты компании обвинили букмекера в том, что DraftKings намеренно провоцирует лудоманов различными акциями и не реагирует на просьбы о самозапрете. Так, один из игроков проиграл $ 130 тыс. и попросил закрыть счёт, однако эту просьбу не выполнили. После этого неудачливый игрок лишился ещё $ 350 тыс. Другой истец мог делать ставки даже после того, как добавил своё имя в государственный реестр самоисключения от азартных игр.

Представители букмекера пока никак не комментируют подробности дела.

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