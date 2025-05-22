США — Финляндия: кто фаворит матча 1/4 финала ЧМ-2025, ставки и коэффициенты

В четверг, 22 мая, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2025 США — Финляндия. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 3.60 — около 27% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Американцы выиграли шесть из семи матчей на групповом этапе и вышли в плей-офф. Финны, в свою очередь, тоже выиграли шесть из семи встреч на групповом этапе и вышли в плей-офф. Пять из шести побед команды американца Райана Варсофски на групповом этапе получились разгромными, а ещё ей удалось в двух случаях сыграть «на ноль». Недооценили соперника лишь однажды, когда одолели сборную Норвегии со счётом 6:5 только благодаря голу в овертайме. А единственное поражение пришлось на феноменальную сборную Швейцарии (0:3).

Подопечные финского специалиста Антти Пеннанена, в свою очередь, больше двух шайб за игру на групповой стадии смогли забросить только два раза. Когда с трудом дожали сборную Франции (4:3 ОТ) и деклассировали сборную Словении (9:1), которая в принципе выступила провально. Кроме того, финны не очень хорошо сыграли с грандами. Сборной Швеции (1:2) уступили, а сборную Канады (2:1 Б) победили только в серии буллитов.