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Дрейк проиграл $ 1 млн. Он поставил на «Торонто» в матче Кубка Стэнли с «Флоридой»

Дрейк проиграл $ 1 млн. Он поставил на «Торонто» в матче Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Канадский рэпер Дрейк известен своими крупными ставками. На днях он заключил пари на $ 1 млн в криптовалюте, о чём проинформировал всех в своих социальных сетях.

Дрейк поставил на «Торонто» в решающем седьмом матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой». Певец поставил на канадский клуб с учётом овертайма и серии буллитов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.13.

К сожалению для Дрейка, решающий матч прошёл под диктовку «Флориды». Действующие обладатели Кубка Стэнли победили со счётом 6:1, выиграли серию 4-3 и вышли в следующий раунд, где встречаются с «Каролиной». Таким образом, рэпер лишился $ 1 млн.

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