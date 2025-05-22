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Канада — Дания: ставка Анатолия Емелина на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Канада — Дания: ставка Анатолия Емелина на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Дания.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 1.70.

«Дания в последний день группового турнира обыграла немцев по буллитам, отобрав у них путёвку в плей-офф. Первый за девять лет выход в кубковую стадию – само по себе достижение. Но в способность североевропейской сборной сотворить суперсенсацию и выбить родоначальников хоккея верится очень слабо. Нынешний созыв Канады относится к выступлению на ЧМ максимально серьёзно, не даёт тёмным лошадкам шанса на неожиданный результат.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кросби с Маккинноном хотят стать чемпионами мира и должны спокойно брать этот четвертьфинал. Дания не сумела победить ни одного из лидеров своей группы, что уже не позволяет всерьёз рассуждать об их перспективах. А у канадцев к тому же был очень удачный календарь. На финише группового турнира они отлично потренировались играть на результат против топ-соперников. Должны спокойно, забрасывая шесть-семь шайб, проходить дальше и сейчас», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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