Канада — Дания: ставка Анатолия Емелина на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Дания.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 1.70.

«Дания в последний день группового турнира обыграла немцев по буллитам, отобрав у них путёвку в плей-офф. Первый за девять лет выход в кубковую стадию – само по себе достижение. Но в способность североевропейской сборной сотворить суперсенсацию и выбить родоначальников хоккея верится очень слабо. Нынешний созыв Канады относится к выступлению на ЧМ максимально серьёзно, не даёт тёмным лошадкам шанса на неожиданный результат.

Кросби с Маккинноном хотят стать чемпионами мира и должны спокойно брать этот четвертьфинал. Дания не сумела победить ни одного из лидеров своей группы, что уже не позволяет всерьёз рассуждать об их перспективах. А у канадцев к тому же был очень удачный календарь. На финише группового турнира они отлично потренировались играть на результат против топ-соперников. Должны спокойно, забрасывая шесть-семь шайб, проходить дальше и сейчас», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».