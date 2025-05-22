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Швеция — Чехия: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2025 по хоккею

Швеция — Чехия: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2025 по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Чехия.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.96.

«Чехи на финише группового турнира подставили подножку сами себе. Неожиданно проиграв американцам, свалились с первого места на третье – и теперь уже в первом раунде плей-офф придется играть против одного из двух главных фаворитов турнира. То есть действующие чемпионы мира сильно рискуют потерять титул уже сегодня. Шведы мощнее во всём – и по звёздности состава, и по игре, которая демонстрировалась на групповом этапе.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Настораживает, конечно, что укомплектованные по высшему разряду «Тре Крунур» против самых сильных соперников выглядели не очень. Натужные 2:1 в матче с финнами, поражение от канадцев. С другой стороны, и чехи не были образцом эффективности во встречах с топ-сборными. Помимо проигрыша американцам, был ещё овертайм со Швейцарией. Так что хозяева турнира – всё же безусловный фаворит этого четвертьфинала, но ожидать победы с разницей выше «+2» я бы не стал. А вот отметку в пять шайб соперники пробьют влёгкую», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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