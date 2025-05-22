США — Финляндия: ставка Владимира Плющева на игру 1/4 финала хоккейного ЧМ-2025

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира США – Финляндия.

Ставка: ТМ 5 за 1.85.

«Пять из семи матчей финской сборной в группе завершились со счётом 2:1 – что как бы намекает, что в этой встрече, которая тем более ещё и кубковая, зрители точно не увидят больше пяти заброшенных шайб. Исход предсказать сложнее, но всё же советовал бы ставить на европейскую команду. Американцы при всей своей способности весело сыграть в атаке теряются, когда сталкиваются с хорошо обученной, дисциплинированной сборной. Показательно, что умеющим качественно обороняться швейцарцам они уступили 0:3.

А финны по ходу турнира засушили не кого-нибудь, а Канаду с Кросби и Маккинонном и шведов с сильнейшим на этом ЧМ нападением. Вот и со звёздно-полосатым оппонентом должны управиться в своём фирменном стиле. И без особых проблем», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».