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США — Финляндия: ставка Владимира Плющева на игру 1/4 финала хоккейного ЧМ-2025

США — Финляндия: ставка Владимира Плющева на игру 1/4 финала хоккейного ЧМ-2025
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира США – Финляндия.

Ставка: ТМ 5 за 1.85.

«Пять из семи матчей финской сборной в группе завершились со счётом 2:1 – что как бы намекает, что в этой встрече, которая тем более ещё и кубковая, зрители точно не увидят больше пяти заброшенных шайб. Исход предсказать сложнее, но всё же советовал бы ставить на европейскую команду. Американцы при всей своей способности весело сыграть в атаке теряются, когда сталкиваются с хорошо обученной, дисциплинированной сборной. Показательно, что умеющим качественно обороняться швейцарцам они уступили 0:3.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
США
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А финны по ходу турнира засушили не кого-нибудь, а Канаду с Кросби и Маккинонном и шведов с сильнейшим на этом ЧМ нападением. Вот и со звёздно-полосатым оппонентом должны управиться в своём фирменном стиле. И без особых проблем», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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