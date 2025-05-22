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Швейцария — Австрия: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф ЧМ-2025

Швейцария — Австрия: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф ЧМ-2025
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Австрия.

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

«Австрия – команда-сенсация этого турнира. Но по сравнению с Латвией, Словакией и Словенией (за счёт побед над которыми хоккеисты альпийской страны пробились в плей-офф) Швейцария выглядит сборной совсем другого уровня. Кажется, это самый предсказуемый четвертьфинал ЧМ-2025. Номинальные хозяева должны с лёгкостью побеждать и проходить в медальный раунд.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда нужно, швейцарцы способны закрыться и сыграть на результат. Но здесь этого не потребуется, поэтому вряд ли оппоненты будут осторожничать. Австрийцы и так прыгнули выше головы, их географические соседи выше классом. В этой встрече точно будет больше пяти голов, возможно, что и сильно больше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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