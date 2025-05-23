«Наполи» — «Кальяри»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на игру «Наполи» — «Кальяри».

Ставка: «Наполи» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.17.

Неаполитанцы забуксовали только недавно, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0). Должное отдать стоит как минимум за две вещи: выдающуюся оборону (лишь два пропущенных на данном отрезке) и нацеленность на результат (отсутствие поражений). Разумеется, и «Кальяри» проиграть они не должны.

«Кальяри» с 12 апреля провёл шесть матчей в Серии А, в четырёх из которых потерпел поражение. Лишь в двух выиграл. Но надо сказать, что добыл очки во встречах с такими же аутсайдерами. С другой стороны, теперь вылет не грозит, поскольку ниже 17-го места точно не упадёт.

Почему это важно? Потому что мотивация станет ключевым фактором. «Наполи» уже добился выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон, но скудетто — единственный шанс на трофей. Такое упускать нельзя. При определённом раскладе устроит даже ничья, однако лучше не искушать судьбу, спокойно добыть три очка и уйти на заслуженный «золотой» отдых. Сопернику же ничего уже не нужно.

У подопечных Антонио Конте, который вложил в этот сезон всего себя, лучшие оборонительные показатели на своём поле в Серии А. Пропустили только 13 мячей за 18 матчей. Соперник же плох вдали от дома: 18 встреч, 10 поражений, 16 забитых и 26 пропущенных мячей. При таких раскладах победа неаполитанцев всухую смотрится логично. Также не стоит ожидать много голов, ведь одной стороне уже ничего не надо, а другая будет действовать осторожно.