«Комо» — «Интер»: прогноз на матч 23 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на игру «Комо» — «Интер».

Ставка: «Комо» победит с форой (+1) за 1.79.

Фактически «нерадзурри» должны победить и надеяться, что конкуренты потеряют очки с «Кальяри». Мягко говоря, в этом есть некоторые сомнения. Во-первых, «нерадзурри» под конец сезона стали всё чаще ошибаться. В пяти последних турах Серии А выиграли только дважды.

Во-вторых, подопечные Симоне Индзаги умудрились оставить позади «Барселону» и выйти в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ» уже через неделю. То есть, как ни крути, важнейший матч последних лет будет сидеть в голове.

Третья причина, по которой «Интер» рискует отдать очки «Комо», – сам «Комо». Под руководством Сеска Фабрегаса клуб поднялся из Серии В и в уходящем сезоне Серии А показал себя крайне достойно. Мало того что забрался в топ-10, так ещё и разогнался под конец. Выиграл в шести из восьми предыдущих туров при четырёх победах всухую и двух ничьих. Очень достойно.

Кроме того, подопечные Фабрегаса в последнее время хороши на своём поле, в то время как команда Симоне Индзаги выиграла только два из шести предыдущих выездных матчей в чемпионате Италии. Конечно, мотивации у скромного выходца из Серии В уже нет, но доставить неудобства и пощекотать нервы хозяева явно могут.