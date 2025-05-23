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Стали известны шансы «Наполи» стать чемпионом Италии

Стали известны шансы «Наполи» стать чемпионом Италии
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В пятницу, 23 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 38-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт встреча «Комо» — «Интер».

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Победа обеспечит неаполитанцам скудетто.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 83% вероятности.

Победа «Кальяри» оценивается в 18.0 — около 5% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 7.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

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