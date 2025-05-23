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Букмекеры оценили шансы «Интера» победить «Комо»

Букмекеры оценили шансы «Интера» победить «Комо»
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В пятницу, 23 мая, на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо состоится матч 38-го тура Серии А «Комо» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Параллельно с этим пройдёт матч «Наполи» — «Кальяри».

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.66, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.90 — около 20% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63.

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