«Зенит» — «Ахмат»: прогноз и коэффициенты на матч в Санкт-Петербурге

24 мая состоится встреча 30-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» примет «Ахмат». Она пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.28, что составляет приблизительно 77% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.