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«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.18.

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Сине-бело-голубые выиграли все пять предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Грозном. Интригой здесь и не пахнет.

Тем более что «Ахмат» сейчас не в лучшей форме. Команда выдала шикарную беспроигрышную серию после зимнего перерыва, но поражение от «Локомотива» в Кубке России уничтожило веру грозненцев в свою неуязвимость. Они отдали три из пяти предыдущих матчей чемпионата России. А два других завершились вничью.

Встреча заключительного тура первенства для команды Сергея Ташуева мало что решает. Покинуть зону стыков они всё равно не смогут ни при каких раскладах. Зато ротация состава поможет сохранить силы ведущих футболистов на стыковые встречи с соперником из Первой лиги.

Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. В победе «Зенита» не возникает сомнений, но вряд ли будет слишком много голов. Петербуржцы пропускают меньше всех в лиге, однако и с результативностью ладят с переменным успехом.

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