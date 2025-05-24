«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.90.

Краснодарцы показывают футбол более высокого уровня. Рекордное число болельщиков придёт на стадион, чтобы поддержать в решающем матче любимую команду. Краснодарцы потеряли очки лишь четыре раза в этом сезоне на своём поле (три ничьих и одно поражение) при 10 победах. У них просто нет права подвести фанатов в этот раз.

Примечательно, что лучше «быков» дома в чемпионате России выступает как раз московское «Динамо». А вот в гостях бело-голубые чувствуют себя неуверенно. Выиграли всего лишь 5 из 14 выездных встреч первенства. Не упусти своё счастье, команда Мусаева!

В прошлом сезоне всё также решалось в заключительном туре. Как раз краснодарцы лишили московское «Динамо» трофея, одержав победу на своём поле со счётом 1:0. Желание москвичей отомстить подогревает интригу, однако вряд результат этой очной встречи будет другим. Фактор домашнего стадиона даёт «быкам» большое преимущество.