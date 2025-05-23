«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч РПЛ

24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.