Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч РПЛ
Комментарии

24 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» наконец-то свергнут! Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Зенит» наконец-то свергнут! Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Материалы по теме
«Зенит» — «Ахмат». Вся надежда на «Динамо»
«Зенит» — «Ахмат». Вся надежда на «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android