«Наполи» — «Кальяри»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

В пятницу, 23 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 38-го тура Серии А «Наполи» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 83% вероятности.

Победа «Кальяри» оценивается в 18.0 — около 5% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 7.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 (7.50) или 3:0 (8.40) в пользу хозяев.

На победу неаполитанцев 2:1 выставлен коэффициент 9.80.