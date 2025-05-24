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«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз на матч

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.82.

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Дома махачкалинское «Динамо» проиграло только 6 из 14 матчей в текущем сезоне РПЛ. Только в двух из них пропустило больше одного гола. Совсем маловероятно, что игра с «Ростовом» получится результативной. Встреча в первом круге завершилась со счётом 0:0.

Для ростовчан матч с махачкалинским «Динамо» не так важен и принципиален. Из середины турнирной таблицы РПЛ они уже никуда не денутся. Ротация поможет Джонатану Альбе сохранить побольше сил на Суперфинал Кубка России, который состоится через неделю после заключительного тура.

Несмотря на ротацию, «Ростов» сохранил боеспособность и уступил петербуржцам всего-навсего со счётом 0:1. По итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги жёлто-синие стали лучшим клубом по вкладу молодых игроков. Джонатан Альба заготавливает отличную почву на следующий сезон.

Заключить пари на ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Слаженность в обороне у махачкалинцев отличная, но вот с результативностью постоянно проблемы. Не хватает атакующей мощи. Если ростовчане от петербуржцев пропустили только один мяч, то от подопечных Биджиева тем более вряд ли получат больше. Не исключено, что опять будет 0:0.

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