«Наполи» — «Кальяри»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кальяри».

Ставка: победа «Наполи» в один мяч за 4.30.

«Неаполитанцам, чтобы отпраздновать «скудетто», нужно побеждать. Вряд ли ничья позволит остаться во главе турнирной таблицы, как это случилось в последнем туре.

Антонио Конте это понимает, поэтому на пресс-конференции заявил: «Наша работа должна быть закончена». «Наполи» будет играть без Лоботки, Буонджорно и Жезуса. Но зато в атаке у «Наполи» все в порядке, где можно выбирать. Скорее всего, Конте начнет с дуэта Лукаку – Распадори.

«Кальяри» обеспечил себе место в Серии А, обыграв «Венецию» 3:0. Теперь команда может спокойно играть против «Наполи», но отношения между клубами не такие прекрасные – была ситуация, когда «Наполи» отправил «Кальяри» в Серию В. Я не думаю, что гости будут так легко отдавать эту игру.

Тем не менее верю в победу «Наполи», но не думаю, что она будет легкой. Мой прогноз – победа «Наполи» в один мяч», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».