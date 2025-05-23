Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Кальяри»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

«Наполи» — «Кальяри»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кальяри».

Ставка: победа «Наполи» в один мяч за 4.30.

«Неаполитанцам, чтобы отпраздновать «скудетто», нужно побеждать. Вряд ли ничья позволит остаться во главе турнирной таблицы, как это случилось в последнем туре.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Антонио Конте это понимает, поэтому на пресс-конференции заявил: «Наша работа должна быть закончена». «Наполи» будет играть без Лоботки, Буонджорно и Жезуса. Но зато в атаке у «Наполи» все в порядке, где можно выбирать. Скорее всего, Конте начнет с дуэта Лукаку – Распадори.

«Кальяри» обеспечил себе место в Серии А, обыграв «Венецию» 3:0. Теперь команда может спокойно играть против «Наполи», но отношения между клубами не такие прекрасные – была ситуация, когда «Наполи» отправил «Кальяри» в Серию В. Я не думаю, что гости будут так легко отдавать эту игру.

Тем не менее верю в победу «Наполи», но не думаю, что она будет легкой. Мой прогноз – победа «Наполи» в один мяч», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Качать Конте! День, когда «Наполи» снова возьмёт скудетто
Качать Конте! День, когда «Наполи» снова возьмёт скудетто
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android